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        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara vurduğu öne sürülen çocuk tutuklandı

        Adana'da tabancayla kazara vurduğu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen çocuk tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:20
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        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara vurduğu öne sürülen çocuk tutuklandı
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        Adana'da tabancayla kazara vurduğu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen çocuk tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde 21 Nisan'da Murat Aras Hirman (14), motosikletle seyir halindeyken arkasında yolculuk eden arkadaşı M.E.Ş. (16) tarafından tabancayla omzundan vurularak ağır yaralandı.

        M.E.Ş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaralı arkadaşı için yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hirman, tüm müdahalelere rağmen 29 Nisan'da hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan M.E.Ş'nin tabancayla havaya ateş açıp bu anları cep telefonuyla kayda almak istediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşının vurulduğu öne sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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