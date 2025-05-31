Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş
Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Dk. 74 Ali Fidan), Gökdeniz Tunç (Dk. 61 Demir Yavuz), Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Beytullah Gezer), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Dk. 82 Samet Duyur), Ozan Demirbağ, Alioui (Dk. 70 Sefa Gülay)
Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Nevzat Gezer), Furkan Soyalp, Sorescu (Dk. 90 Çağan Taş), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Ali Osman Kalın), Boateng
Goller: Dk.11 ve 35 Alioui (Adana Demirspor), Dk. 32 Maxim (Penaltıdan), Dk. 64 Boateng (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 30 Murat Eser, Dk 45+3 Gökdeniz Tunç, Dk 86 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)
ADANA
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