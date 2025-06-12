Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

Alınan bilgiye göre, Barış Y'ye (34), Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda park halindeki 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada motosikletli iki kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

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