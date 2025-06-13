Adana Valisi Köşger'den Babalar Günü mesajı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köşger, mesajında babaların evlatlarına rehberlik eden, özveri ve fedakarlığın timsali olduğunu belirtti.

Babalar Günü'nü kutlayan Köşger, hayatlarını ailesine adamış, hiçbir karşılık beklemeden evlatlarının iyiliği, güvenliği ve mutluluğu için çalışan babaların, doğruluk, adalet ve merhamet gibi erdemlerin canlı örneği olduğunu ifade etti.

Hayatta karşılaşılan zorluklarda ulu bir çınar olan babaların fikirlerine başvurulduğunu vurgulayan Köşger, "Toplumumuzun sağlam temeller üzerinde yükselmesinde büyük rol oynayan babalarımız, çocuklarına yalnızca maddi imkanlar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de aktaran birer rol modeldir. Şefkatiyle evladını saran, tecrübesiyle onlara yön gösteren, emeğiyle geleceğimizi şekillendiren babalarımızın hakkını ödememiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazilerin kıymetli babalarının gösterdikleri metanet ve sabrın, herkes için örnek olduğunu belirten Köşger, şunları kaydetti: