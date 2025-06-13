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        Adana Valisi Köşger'den Babalar Günü mesajı

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:35 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:35
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        Adana Valisi Köşger'den Babalar Günü mesajı
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Köşger, mesajında babaların evlatlarına rehberlik eden, özveri ve fedakarlığın timsali olduğunu belirtti.

        Babalar Günü'nü kutlayan Köşger, hayatlarını ailesine adamış, hiçbir karşılık beklemeden evlatlarının iyiliği, güvenliği ve mutluluğu için çalışan babaların, doğruluk, adalet ve merhamet gibi erdemlerin canlı örneği olduğunu ifade etti.

        Hayatta karşılaşılan zorluklarda ulu bir çınar olan babaların fikirlerine başvurulduğunu vurgulayan Köşger, "Toplumumuzun sağlam temeller üzerinde yükselmesinde büyük rol oynayan babalarımız, çocuklarına yalnızca maddi imkanlar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de aktaran birer rol modeldir. Şefkatiyle evladını saran, tecrübesiyle onlara yön gösteren, emeğiyle geleceğimizi şekillendiren babalarımızın hakkını ödememiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

        Şehit ve gazilerin kıymetli babalarının gösterdikleri metanet ve sabrın, herkes için örnek olduğunu belirten Köşger, şunları kaydetti:

        "Evlatlarını vatan toprağına emanet ederken 'Vatan sağ olsun' diyen bu yüce gönüllü insanlar, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin muhterem babaları olmak üzere, ailesi için yılmadan mücadele eden, sevgisi ve emeğiyle hayatımıza yön veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyor, ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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