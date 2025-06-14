Adana'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu

Baraj Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BFG 80 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ayakkabı satışı yapılan iş yerine girdi.

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