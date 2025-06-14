Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:03 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

        Baraj Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BFG 80 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ayakkabı satışı yapılan iş yerine girdi.

        Yaralananın olmadığı kazada iş yerinde hasar oluştu.

        Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı

        Benzer Haberler

        Hatay'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Hatay'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil, ayakkabı mağazasına daldı; kaza kamerada
        Adana'da otomobil, ayakkabı mağazasına daldı; kaza kamerada
        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osman...
        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osman...
        Otomobilin çarptığı motosikletin savrulduğu anlar kamerada
        Otomobilin çarptığı motosikletin savrulduğu anlar kamerada