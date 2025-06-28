Adana'da muhtarın darbedilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga H, Kadir T. ve Ali T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Samet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canoğulları, şüphelileri tanımadığını ancak olaydan 2 gün önce Tolga H. (36) tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

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