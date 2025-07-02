Adana'da darbettikleri kişinin kredi kartını aldıkları iddia edilen 3 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde darbettikleri kişinin zorla kredi kartını aldıkları öne sürülen 3 sanık hakkında 11 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İnönü Caddesi'ndeki eğlence mekanında 13 Mayıs 2024'te gece vakti tanıştıkları C.K'yi darbedip, zorla aldıkları kredi kartından harcama yaptıkları iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan F.Ö, S.A. ve Z.A. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanıkların "birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağma" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 11 yıldan 18 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların müştekinin kredi kartından 17 ayrı işlem sonucunda 215 bin 650 lira harcama yaptıkları ve farklı hesaplara para gönderdikleri anlatıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.