Adana'da caddede yürüyen kadının çantasındaki altınları ve parasını çalan zanlı tutuklandı

Şüphelinin caddede yürüyen Aliye Y'yi takip etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mehmet Ali A. (44) olduğunu belirledi.

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 15 Haziran'da kızıyla yürüyen Aliye Y, içinde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve 10 bin lira bulunan cüzdanının sırt çantasından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

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