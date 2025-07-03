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        Adana'da caddede yürüyen kadının çantasındaki altınları ve parasını çalan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde caddede yürüyen kadının sırt çantasındaki altınları ile parasını çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:22
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        Adana'da caddede yürüyen kadının çantasındaki altınları ve parasını çalan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde caddede yürüyen kadının sırt çantasındaki altınları ile parasını çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 15 Haziran'da kızıyla yürüyen Aliye Y, içinde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve 10 bin lira bulunan cüzdanının sırt çantasından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

        İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mehmet Ali A. (44) olduğunu belirledi.

        Evine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin caddede yürüyen Aliye Y'yi takip etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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