Adana'da minibüs otomobilin üzerine düştü

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karacaoğlan Mahallesi'nde park halindeki 06 EFF 513 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip yolun yaklaşık 10 metre aşağısındaki otomobilin üzerine düştü.

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