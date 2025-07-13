Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü sokakta yürürken yakalandı

        Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, sokakta yürürken polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü sokakta yürürken yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, sokakta yürürken polis ekiplerince yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, Selahattin Eyyubi Mahallesi 3815. Sokak'ta durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan İsmail A'nın, "hırsızlık" suçundan verilen 26 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası nedeniyle girdiği cezaevinden 2 gün önce firar ettiği belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Adana'da sıcakta bunalan çocukların kanalda eski koltukla tehlikeli eğlence...
        Adana'da sıcakta bunalan çocukların kanalda eski koltukla tehlikeli eğlence...
        Adana'da yapılan trafik denetiminde 98 sürücüye 596 bin TL para cezası kesi...
        Adana'da yapılan trafik denetiminde 98 sürücüye 596 bin TL para cezası kesi...
        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Uzman çavuş'un Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu (2)
        Uzman çavuş'un Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu (2)
        GÜNCELLEME - Adana'da nehirde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Adana'da nehirde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Adana'da nehre giren kişi kayboldu
        Adana'da nehre giren kişi kayboldu