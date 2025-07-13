Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü sokakta yürürken yakalandı

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan İsmail A'nın, "hırsızlık" suçundan verilen 26 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası nedeniyle girdiği cezaevinden 2 gün önce firar ettiği belirlendi.

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