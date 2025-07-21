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        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:37
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        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Cihad A, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Diğer sanık Erhan Ü. de maktul Gökhan Şahin'e yönelik bir eyleminin olmadığını öne sürerek, "Önceki celselerde verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Benim kimseyi öldürme amacım yoktu. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkında mütalaa hazırlamak için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, cumhuriyet savcısına esas hakkında mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran 2023'te tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin kurtarılamamıştı. Şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü. 8 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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