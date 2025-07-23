Adana'da silahla yaralama ve darp iddiasıyla tutuklanan sanığa dava

Sanığın, "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahla tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Gökçeler Mahallesi'nde 3 Aralık 2024'te eski kız arkadaşı R.K. (32) ve annesi M.K'yi (50) darbettiği, R.K'nin kız kardeşi T.K'yi (27) ise silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan A.G. (30) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski kız arkadaşını ve annesini darbedip, olaya engel olmaya çalışan kardeşini de tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıl 10 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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