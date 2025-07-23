Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahla yaralama ve darp iddiasıyla tutuklanan sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski kız arkadaşını ve annesini darbedip, olaya engel olmaya çalışan kardeşini de tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıl 10 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da silahla yaralama ve darp iddiasıyla tutuklanan sanığa dava
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski kız arkadaşını ve annesini darbedip, olaya engel olmaya çalışan kardeşini de tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıl 10 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Gökçeler Mahallesi'nde 3 Aralık 2024'te eski kız arkadaşı R.K. (32) ve annesi M.K'yi (50) darbettiği, R.K'nin kız kardeşi T.K'yi (27) ise silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan A.G. (30) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın, "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahla tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olay günü A.G'nin, kendisiyle yeniden bir araya gelmek istemeyen R.K'nin evine gittiği belirtildi.

        İkamete zorla giren sanığın, R.K'ye silahı doğrultup ateş edeceği sırada araya giren T.K'nin kolunu merminin sıyırdığı, olayda R.K. ve annesinin darbedildiği anlatıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis is...
        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis is...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Oto galerideki uyuşturucu ticaretine suçüstü
        Oto galerideki uyuşturucu ticaretine suçüstü
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada kara...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada kara...
        GÜNCELLEME - Adana'da ailesinin 13 gündür haber alamadığı genç kız Malatya'...
        GÜNCELLEME - Adana'da ailesinin 13 gündür haber alamadığı genç kız Malatya'...
        Adana'da eve dönmeyen genç kızdan 13 gündür haber alınamıyor
        Adana'da eve dönmeyen genç kızdan 13 gündür haber alınamıyor