Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Narkotik ekipleri, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurdukları H.U. (26) ve R.B'nin (20) üst aramasında 167 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine zanlılar gözaltına alındı.

