Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir evden iki traktör çöp çıkarıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde belediye ekipleri, atık biriktirilen evden iki traktör çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir evden iki traktör çöp çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde belediye ekipleri, atık biriktirilen evden iki traktör çöp topladı.

        İstiklal Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.Ç'nin (78), yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evinde çöp biriktirdiği belirlendi.

        Seyhan Belediyesi ekipleri, koruyucu kıyafet giyip maske takarak eve girdi.

        Oda, koridor ve bahçede istiflenen atıklar, ekiplerin çalışmasıyla ikametten çıkarıldı.

        İki traktöre doldurulan çöpler, bertaraf tesisine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Kayıp 3 çocuk annesinin ayakkabısı ve telefonu bulundu! Korkutan bekleyiş!
        Kayıp 3 çocuk annesinin ayakkabısı ve telefonu bulundu! Korkutan bekleyiş!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Üst aramalarında 167, çıktıkları evde 10 bin 386 uyuşturucu hap ele geçiril...
        Üst aramalarında 167, çıktıkları evde 10 bin 386 uyuşturucu hap ele geçiril...
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (4)
        Adana'da oto galeriye silahlı saldırı ve yaşanan panik kamerada (4)
        Adana Demirspor-Sarıyer maçının ardından
        Adana Demirspor-Sarıyer maçının ardından
        Adana Demirspor - Sarıyer: 0-3
        Adana Demirspor - Sarıyer: 0-3
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig