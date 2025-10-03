Adana ve Osmaniye'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Adana ve Osmaniye'de, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde cuma namazı sonrası Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği etkinlikte, İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, yaptığı konuşmada, siyonist İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na hukuksuz bir şekilde müdahale ederek bir kez daha suç işlediğini söyledi.

Alıkonulanların derhal bırakılması gerektiğini belirten Eraslan, "Müdahale edilen teknelerin mürettebatı derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır. Alıkonulmaları hukuksuzdur. İsrail bu kişilerin güvenliğinden tamamen sorumlu tutulmalı, serbest bırakılmalarına dek her türde kötü muameleye karşı korunmalarını sağlamalıdır. Sumud Filosu katılımcısı aktivistlerinin can güvenliğinden ciddi kaygı duymaktayız. Yaşanan olayın yalnızca Gazze'deki masumları değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef aldığı ortadadır." diye konuştu.