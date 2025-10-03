Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana ve Osmaniye'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Adana ve Osmaniye'de, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

        Giriş: 03.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:51
        Adana ve Osmaniye'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Adana ve Osmaniye'de, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

        Merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde cuma namazı sonrası Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği etkinlikte, İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

        ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, yaptığı konuşmada, siyonist İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na hukuksuz bir şekilde müdahale ederek bir kez daha suç işlediğini söyledi.

        Alıkonulanların derhal bırakılması gerektiğini belirten Eraslan, "Müdahale edilen teknelerin mürettebatı derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdır. Alıkonulmaları hukuksuzdur. İsrail bu kişilerin güvenliğinden tamamen sorumlu tutulmalı, serbest bırakılmalarına dek her türde kötü muameleye karşı korunmalarını sağlamalıdır. Sumud Filosu katılımcısı aktivistlerinin can güvenliğinden ciddi kaygı duymaktayız. Yaşanan olayın yalnızca Gazze'deki masumları değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef aldığı ortadadır." diye konuştu.

        Eraslan, tüm sivil toplum kuruluşlarını İsrail'in hukuksuzluğuna karşı durmaya davet etti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Çomu Camisi'nde cuma namazı sonrası toplananlar İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Serhat Satıcı, grup adına yaptığı konuşmada, sadece halkın değil, insanlığın da vicdanını savunmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Filistin halkının onlarca yıldır süre gelen işgalin, ablukaların ve katliamların en ağır bedelini ödediğini ifade eden Satıcı, "Son günlerde artan saldırılar, Gazze'deki açlık, kıtlık ve sağlık krizini daha da derinleştirmiş, masum siviller için yaşamı imkansız hale getirmiştir. Bizler, kimden gelirse gelsin sivillere yönelik saldırıları reddediyoruz." dedi.

        Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

