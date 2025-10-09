Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli'de değirmende çıkan yangın hasara neden oldu

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde değirmende çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:35 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saimbeyli'de değirmende çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde değirmende çıkan yangın söndürüldü.

        Kızılağaç Mahallesi'nde Fatma Oruç'a ait değirmende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

        Yangında değirmende hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Adana'da düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığı...
        Adana'da düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığı...
        Adana'da fırtına nedeniyle okulun çatısının uçması güvenlik kamerasında
        Adana'da fırtına nedeniyle okulun çatısının uçması güvenlik kamerasında
        Lisenin çatısının uçtuğu anlar kamerada
        Lisenin çatısının uçtuğu anlar kamerada
        Adana'da 2 yaşındaki kızını evde alıkoyduğu iddia edilen sanığa 7,5 yıl hap...
        Adana'da 2 yaşındaki kızını evde alıkoyduğu iddia edilen sanığa 7,5 yıl hap...
        Çalıştığı firmadan 40 milyon liralık vurgun yapan muhasebeci tutuklandı
        Çalıştığı firmadan 40 milyon liralık vurgun yapan muhasebeci tutuklandı
        Evde uyuşturucuyla yakalanıp, 'Kahve içiyorduk' diyen 3 şüpheli tutuklandı
        Evde uyuşturucuyla yakalanıp, 'Kahve içiyorduk' diyen 3 şüpheli tutuklandı