Adana'da düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.P. ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan sanık H.P, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Önceki verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Ben hedef gözeterek ateş etmedim. Olay planlı gerçekleşmemiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun süredir tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Öldürülen Ziya Akın'ın eşi müşteki Fatma Akın, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın tarafına gönderilmesi, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.