Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da fırtına nedeniyle okulun çatısının uçması güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde fırtına nedeniyle bir okulun çatısının uçması ve park halindeki araçlara zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da fırtına nedeniyle okulun çatısının uçması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde fırtına nedeniyle bir okulun çatısının uçması ve park halindeki araçlara zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Bucak Mahallesi'ndeki Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, dün ilçede etkili olan fırtınada derslik ve atölye binalarının çatılarının uçtuğu görülüyor.

        Kayıtta, çatı parçalarının park halindeki bazı araçlara isabet etmesi yer alıyor.

        Fırtınada çatısı uçan ve bahçesindeki bazı ağaçlar devrilen okulda eğitime 2 gün ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya

        Benzer Haberler

        Lisenin çatısının uçtuğu anlar kamerada
        Lisenin çatısının uçtuğu anlar kamerada
        Adana'da 2 yaşındaki kızını evde alıkoyduğu iddia edilen sanığa 7,5 yıl hap...
        Adana'da 2 yaşındaki kızını evde alıkoyduğu iddia edilen sanığa 7,5 yıl hap...
        Çalıştığı firmadan 40 milyon liralık vurgun yapan muhasebeci tutuklandı
        Çalıştığı firmadan 40 milyon liralık vurgun yapan muhasebeci tutuklandı
        Evde uyuşturucuyla yakalanıp, 'Kahve içiyorduk' diyen 3 şüpheli tutuklandı
        Evde uyuşturucuyla yakalanıp, 'Kahve içiyorduk' diyen 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli tutuklandı