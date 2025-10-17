Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dayısını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa 15 yıl hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 18:13 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:13
        Adana'da dayısını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa 15 yıl hapis
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.O.B. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla, dayısı Mehmet Tunç'un (41) Dervişler Mahallesi'ndeki evine yerleştiğini belirtti.

        Tunç'un, 21 Nisan 2024'te gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartıştığını, kavga sırasında M.O.B'nin kendisine yumruk atan dayısını bıçakla öldürdüğünü ifade eden savcı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        M.O.B, savunmasında, Tunç'un kendisine saldırdığını iddia ederek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Biz evde gürültü yapınca dayım elinde bıçakla odaya geldi, bize küfretti. Ben maktulü sürekli sakinleştirmek istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te dayısı Mehmet Tunç'u bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.B. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

