Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu eve döndü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki kız çocuğu eve döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 17:49 Güncelleme: 19.10.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu eve döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki kız çocuğu eve döndü.

        Yeşiltepe Mahallesi'nde 17 Ekim'de akşam saatlerinde ekmek almak için fırına gideceğini söyleyerek evden ayrılan Aybüke U. (15) dönmedi.

        Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polisin arama çalışması başlattığı Aybüke U'nun eve geri döndüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        "6-7 gol atabilirdik!"
        "6-7 gol atabilirdik!"
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor

        Benzer Haberler

        Adana'da uçuruma yuvarlanan cipteki karı-koca hayatını kaybetti
        Adana'da uçuruma yuvarlanan cipteki karı-koca hayatını kaybetti
        16 yaşındaki Aybüke'den 3 gündür haber yok (2)
        16 yaşındaki Aybüke'den 3 gündür haber yok (2)
        Adana'da bir AVM'de iki grup arasındaki kavga kamerada
        Adana'da bir AVM'de iki grup arasındaki kavga kamerada
        Adana'da uçuruma yuvarlanan cipteki karı koca öldü
        Adana'da uçuruma yuvarlanan cipteki karı koca öldü
        Adana'da 9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi
        Adana'da 9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi
        9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara...
        9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara...