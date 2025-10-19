GÜNCELLEME - Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu eve döndü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki kız çocuğu eve döndü.
Yeşiltepe Mahallesi'nde 17 Ekim'de akşam saatlerinde ekmek almak için fırına gideceğini söyleyerek evden ayrılan Aybüke U. (15) dönmedi.
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polisin arama çalışması başlattığı Aybüke U'nun eve geri döndüğü öğrenildi.
