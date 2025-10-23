Adana'da römork ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 sanığa dava

Adana'da, römork satışı ilanıyla bir kişinin 19 bin 900 lirasını dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz D.D. ve İ.S. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

D.D. ve İ.S. hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki S.Ç'nin 28 Haziran 2024'te sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık römork ilanıyla ilgili İ.S. ile irtibata geçtiği ifade edildi.

İ.S'nin römork satışı için müştekiden kapora istediği, ödeme yapması için D.D'ye ait IBAN numarasını gönderdiği anlatılan iddianamede, S.Ç'nin verilen hesaba 19 bin 900 lira göndermesinin ardından sanıkların müştekiyle irtibatı kestiği, römorku da teslim etmedikleri belirtildi.