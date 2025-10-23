Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da römork ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 sanığa dava

        Adana'da, römork satışı ilanıyla bir kişinin 19 bin 900 lirasını dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:04 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:04
        Adana'da römork ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 sanığa dava
        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz D.D. ve İ.S. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

        D.D. ve İ.S. hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, müşteki S.Ç'nin 28 Haziran 2024'te sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık römork ilanıyla ilgili İ.S. ile irtibata geçtiği ifade edildi.

        İ.S'nin römork satışı için müştekiden kapora istediği, ödeme yapması için D.D'ye ait IBAN numarasını gönderdiği anlatılan iddianamede, S.Ç'nin verilen hesaba 19 bin 900 lira göndermesinin ardından sanıkların müştekiyle irtibatı kestiği, römorku da teslim etmedikleri belirtildi.

        İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların hileli hareketle müştekiden menfaat temin ettikleri bildirilerek, üzerlerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İfadelerinde haklarındaki suçlamaları reddeden sanıkların yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

