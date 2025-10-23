Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Erkeklere meme kanseri uyarısı

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman, "Meme kanseri erkeklerde de görülebilen bir kanser tipidir. Erkeklerde son 25 yılda yüzde 26 oranında görülme sıklığı tespit edilmiştir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erkeklere meme kanseri uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman, "Meme kanseri erkeklerde de görülebilen bir kanser tipidir. Erkeklerde son 25 yılda yüzde 26 oranında görülme sıklığı tespit edilmiştir." dedi.

        Duman ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Çil, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla hastanede tedavi gören kişileri ziyaret etti.

        Sohbet ettikleri hastaların sağlık durumunu kontrol eden Duman ve Çil, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman, gazetecilere, obezite, hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme gibi etkenlerin kanserin görülme sıklığını artırdığını söyledi.

        Yaşam koşullarının iyileştirilmesinin hastalık riskini azaltabileceğini dile getiren Duman, "Meme kanseri erkeklerde de görülebilen bir kanser tipidir. Erkeklerde son 25 yılda yüzde 26 oranında görülme sıklığı tespit edilmiştir. Kadınlardaki kadar olmasa da erkeklerde de meme kanseri görülmesinde son yıllarda sıklık söz konusu." diye konuştu.

        Erkeklerde çoğu zaman hastalığın "farkındalık eksikliği" nedeniyle ileri evrede tespit edildiğine dikkati çeken Duman, şöyle konuştu:

        "Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de BRCA 1 ve BRCA 2 gibi genetik mutasyonlar var. Özellikle BRCA 2 aile öyküsü olan erkeklerde risk neredeyse 100 katına kadar artmaktadır. Genel toplumda görülen kanser tiplerine göre nadir ama artan görülme sıklığı nedeniyle farkında olunması gereken bir kanser tipidir. Meme kanseri kadınlarda oturmuş bir tarama yöntemine sahiptir. Ancak erkeklerde insidansı (görülme sıklığı) seyrek olması sebebiyle rutin tarama yöntemi yoktur. Burada kişilere görev düşüyor. Ortaya çıkış şekli meme dokusunda ele gelen kitledir. Bunu göz ardı etmemeleri gerekir."

        - "Kansere genetik yatkınlığı olan kişilerin saptanması önemli"

        Dekan Prof. Dr. Timuçin Çil de her 7 kadından birinin meme kanserine yakalandığını ifade ederek, hastalığın erken evresinde uygulanan tedavilerde başarı oranının yüksek olduğunu söyledi.

        Kanser taraması yaptırılmasının önemini vurgulayan Çil, şunları kaydetti:

        "Meme kanseri konusunda en önemli hedeflerden biri genetik yatkınlığı olan kişilerin saptanması. Ailesinde meme kanseri veya yumurtalık kanseri olanlara genetik tetkik yapıyoruz. O tetkikte pozitif çıkarsa hasta meme kanseri olmamasına rağmen iki memesinin de alınmasını öneriyoruz. Geleceğin en önemli konusu genetik yatkınlık üzerinden meme kanseri olabilecek kişilerin belirlenmesi ve kanser olmadan bunlara önlem alınması."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Adana'da "2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı" başladı
        Adana'da "2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı" başladı
        Adana Devlet Tiyatrosu 3 haftada 6 bin 341 seyirciye ulaştı
        Adana Devlet Tiyatrosu 3 haftada 6 bin 341 seyirciye ulaştı
        Telefon dükkanındaki kişiyi yaralayıp kaçarken silahını düşüren şüpheli tut...
        Telefon dükkanındaki kişiyi yaralayıp kaçarken silahını düşüren şüpheli tut...
        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'nın sanıklarına verilen ceza hukuka uygun b...
        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'nın sanıklarına verilen ceza hukuka uygun b...
        Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı t...
        Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı t...
        Prof. Dr. Çil: Genetik testlerle meme kanseri olmadan riskli kişiler saptan...
        Prof. Dr. Çil: Genetik testlerle meme kanseri olmadan riskli kişiler saptan...