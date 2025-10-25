Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da 7 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:05
        Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da 7 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.C'nin, 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde kendisine kurye aracılığıyla gönderilen isimsiz çiçek karşılığı imza atması sonrası bazı gayrimenkul ve araçlarına haciz konulduğu iddiasıyla şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Polis, yaptığı araştırma sonucu, çiçek gönderenlerin Halil B, kız arkadaşı Nuray F. ve Zeynel Abidin T. olduğunu tespit etti.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Adresler ve bir araçta yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin liralık senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Polis ayrıca Halil B'nin bir devlet hastanesinde görev yapan hemşireye de kredi çektirdiğini ve kendisine otomobil almasını sağladığını tespit etti.

        Şüphelilerin boş senet üzerine imza attırdıkları okuma yazma bilmeyen bir kişinin de mal varlıklarını üzerlerine geçirdiği belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil B, Nuray F. ve Zeynel Abidin T. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

