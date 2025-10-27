Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da cinayet sanığına verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı

        Adana'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi hazırlandı.

        Giriş: 27.10.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:13
        Adana'da cinayet sanığına verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı
        Adana'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi hazırlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Yüreğir ilçesinde 14 Mayıs 2023'te alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Mahmut Demir'i pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hakan K'ye 24 Ekim'deki karar duruşmasında verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

        Kararda Demir'in, sanığın ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiği konusunda kesin kanaate varıldığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Maktulün, taraf ve tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere olay öncesi ve anında sanık Hakan K'ye yönelik tehdit ve hakaret içeren sözler söylediğinin sabit olması, yine maktulün vurulduğu sırada yanında silah bulunmuş olması sanığın lehine değerlendirilip haksız tahrik indirimi yapılmasına karar verilmiş, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın gelecekteki olası etkileri dikkate alınarak iyi hal indirimi yapılması cihetine gidilmiştir."

        Dava dosyası istinaf incelemesi için Adana Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

        Heyet, karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasını çarptırdığı Hakan K'nin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

