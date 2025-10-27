Adana'da cinayet sanığına verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Adana'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Yüreğir ilçesinde 14 Mayıs 2023'te alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Mahmut Demir'i pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hakan K'ye 24 Ekim'deki karar duruşmasında verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda Demir'in, sanığın ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiği konusunda kesin kanaate varıldığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maktulün, taraf ve tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere olay öncesi ve anında sanık Hakan K'ye yönelik tehdit ve hakaret içeren sözler söylediğinin sabit olması, yine maktulün vurulduğu sırada yanında silah bulunmuş olması sanığın lehine değerlendirilip haksız tahrik indirimi yapılmasına karar verilmiş, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın gelecekteki olası etkileri dikkate alınarak iyi hal indirimi yapılması cihetine gidilmiştir."