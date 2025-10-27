Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobille çarpışan golf aracındaki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli golf aracındaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:28 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:28
        Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda Furkan S. idaresindeki 01 TS 407 plakalı otomobil ile Nurdağ D'nin kullandığı 01 BDS 907 plakalı elektrikli golf aracı çarpıştı.

        Kazada golf aracındaki sürücü ile Dilan Ö. ve Mukaddes N. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Dilan Ö. ve Mukaddes N'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

