Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ürün ticaretine karşı çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

        Özel harekat polislerinin karadan, polis helikopterinin de havadan destek verdiği çalışmada 18 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 104 sikke ve 1 obje, kaçak 900 paket sigara ile 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Operasyonda ruhsatsız silah ve kaçak sigara bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?

        Benzer Haberler

        Adana'da gıdaların raf ömrünü uzatacak doğal koruyucular geliştirildi
        Adana'da gıdaların raf ömrünü uzatacak doğal koruyucular geliştirildi
        Adana'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
        Adana'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
        Ceyhan'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Ceyhan'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Adana'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
        Adana'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
        Adana'da sulama kanalına düşen kişi kurtarıldı
        Adana'da sulama kanalına düşen kişi kurtarıldı
        Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor maçının ardından
        Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor maçının ardından