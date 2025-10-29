Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

        Adana'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        29.10.2025 - 21:33
        Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
        Adana'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği ek binasında düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

        Vali Köşger, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyetimiz kökleşerek vatandaşımızın huzur içinde, iyi şartlarda yaşamasını ve geleceğe güvenle bakmasını sağlamak üzere dünya milletleri arasındaki saygın yerini her geçen gün pekiştiriyor." dedi.

        Cumhuriyet temalı sinevizyon gösteriminin ardından havai fişek gösterisi ile program son buldu.

