Adana ve Hatay'da fener alayı düzenlendi

Samandağ ilçesinde de belediye tarafından fener alayı düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler taşıyarak bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'nden Atatürk Anıt Alanı'na yürüdü.

Adana ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.