Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kendilerini polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 sanığa 7 yıl 1'er ay hapis

        Adana'da kendilerini sivil polis olarak tanıtıp bir kişinin evinden ziynet eşyalarını alan 2 sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 1'er ay hapis ve 30'ar milyon lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:11 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kendilerini polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 sanığa 7 yıl 1'er ay hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da kendilerini sivil polis olarak tanıtıp bir kişinin evinden ziynet eşyalarını alan 2 sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 1'er ay hapis ve 30'ar milyon lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.O. ve M.K. ile avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "patates hat" üzerinden H.Z'nin cep telefonunu arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıtıp müştekinin adının kentte sahte dolar ve ruhsatsız silah satışında geçtiği ve bu nedenle gizli soruşturma yürüttükleri yalanını söylediklerini belirtti.

        Sanıkların müştekinin evine giderek H.Z'ye ait 276 cumhuriyet altını, 12 bilezik, 11 küpe ve 5 yüzüğü teslim aldıklarını kaydeden savcı, M.O. ve M.K'nin "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraat talep etti.

        Müşteki H.Z'nin avukatı ise zararlarının giderilmediğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıklar M.O. ve M.K'yi "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 1'er ay hapis ve 30'ar milyon lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!

        Benzer Haberler

        ABD'de tutukevindeki Türk bilim insanının ailesinden kefalet için yardım ça...
        ABD'de tutukevindeki Türk bilim insanının ailesinden kefalet için yardım ça...
        ABD'de tutuklanan araştırma görevlisinin 50 bin dolar kefaletle tahliyesine...
        ABD'de tutuklanan araştırma görevlisinin 50 bin dolar kefaletle tahliyesine...
        Lösemiyi yenen genç, başka hastaların mücadelesine destek oluyor
        Lösemiyi yenen genç, başka hastaların mücadelesine destek oluyor
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa 5 yıl 7 ay 15'şer gün...
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa 5 yıl 7 ay 15'şer gün...
        Adana'da iki aracın aynı yerde kaza yapması kamerada
        Adana'da iki aracın aynı yerde kaza yapması kamerada
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 40 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 40 ruhsatsız silah ele geçirildi