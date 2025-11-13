Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 22:02 Güncelleme: 13.11.2025 - 22:02
        Adana'da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

        Gürselpaşa Mahallesi'nde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

