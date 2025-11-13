Adana'da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Gürselpaşa Mahallesi'nde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Otomobilde hasar oluştu.
