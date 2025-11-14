Adana'da, ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak, A.A'nın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

