Adana'da "Bağımsız Aile Festivali" düzenlendi

Adana'da aile bağlarının güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ilk kez organize edilen "Bağımsız Aile Festivali" ziyaretçileri ağırladı.

Valiliğin öncülüğünde Yeşilay Adana Şubesince 20 paydaş kurumun desteğiyle düzenlenen festival, Merkez Park'ta aileleri buluşturdu.

"Güçlü Aileler, Bağımsız Yarınlar" sloganıyla yapılan festivale katılan ebeveyn ve çocuklar, ahşap boyama atölyesinden bilgi yarışmasına, karaokeden spor etkinliklerine kadar birçok aktiviteye katılarak eğlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, toplumun en temel yapı taşının aile olduğunu söyledi.

Aileye yönelik sistematik saldırılar yapıldığını dile getiren Köşger, "Aileye, bağımlılıkla, alkol, tütün, teknoloji, kumar ve sanal kumarla saldırı yapıyorlar. Dolayısıyla aile, bütün toplumların temel yapı taşı. Aileyi hepimizin el birliğiyle savunması lazım." dedi.