        Adana Haberleri

        Adana'da "Bağımsız Aile Festivali" düzenlendi

        Adana'da aile bağlarının güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ilk kez organize edilen "Bağımsız Aile Festivali" ziyaretçileri ağırladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:18
        Adana'da "Bağımsız Aile Festivali" düzenlendi
        Adana'da aile bağlarının güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ilk kez organize edilen "Bağımsız Aile Festivali" ziyaretçileri ağırladı.

        Valiliğin öncülüğünde Yeşilay Adana Şubesince 20 paydaş kurumun desteğiyle düzenlenen festival, Merkez Park'ta aileleri buluşturdu.

        "Güçlü Aileler, Bağımsız Yarınlar" sloganıyla yapılan festivale katılan ebeveyn ve çocuklar, ahşap boyama atölyesinden bilgi yarışmasına, karaokeden spor etkinliklerine kadar birçok aktiviteye katılarak eğlendi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, toplumun en temel yapı taşının aile olduğunu söyledi.

        Aileye yönelik sistematik saldırılar yapıldığını dile getiren Köşger, "Aileye, bağımlılıkla, alkol, tütün, teknoloji, kumar ve sanal kumarla saldırı yapıyorlar. Dolayısıyla aile, bütün toplumların temel yapı taşı. Aileyi hepimizin el birliğiyle savunması lazım." dedi.

        Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da etkinliğe katılan ailelere teşekkür ederek, herkesin alandan memnun ayrılacağına inandığını anlattı.

        Festivale Vali Köşger'in yanı sıra CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, kamu kurumlarının il müdürleri ile aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

