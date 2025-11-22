Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kılıçlı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.