Sarıçam ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Müminli Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.
