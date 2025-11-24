Habertürk
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Giriş: 24.11.2025 - 01:36 Güncelleme: 24.11.2025 - 01:36
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        S.E. yönetimindeki 01 AZM 904 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 01 DBU 51 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunun Sıralif mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki R.K, A.K, E.K, H.M.K. ve H.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

