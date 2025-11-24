Adana'da tırın tur otobüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen tır, otobüse arkadan çarptı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında O.T. yönetimindeki 33 AKK 322 plakalı tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak yolun sağına park etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.