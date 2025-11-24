Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Hatay'da iş yerinde çıkan yangında ölen ikinci kişinin komiser olduğu belirlendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde 4'üncü sınıf emniyet müdürü Volkan Cansever'in yaşamını yitirdiği iş yeri yangınında ölen ikinci kişinin komiser Derya Aslan olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:23 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:23
        GÜNCELLEME - Hatay'da iş yerinde çıkan yangında ölen ikinci kişinin komiser olduğu belirlendi
        Hatay'ın Belen ilçesinde 4'üncü sınıf emniyet müdürü Volkan Cansever'in yaşamını yitirdiği iş yeri yangınında ölen ikinci kişinin komiser Derya Aslan olduğu tespit edildi.

        Fatih Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın zeminindeki otomobil satış ve bakım merkezinde 22 Kasım'da çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden ikinci kişinin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Cenazenin, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Derya Aslan'a ait olduğu belirlendi.

        Aslan'ın cenazesinin, Adana'da defnedildiği öğrenildi.

        Yangında dumandan etkilendikleri için tedavi gören 9 bina sakininin ardından hastanelerdeki 5 kişi de taburcu edildi.

        Olayda yaşamını yitiren Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4'üncü sınıf emniyet müdürü Cansever'in cenazesi de Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

        Evli ve 2 çocuk babası Cansever için kılınan cenaze namazına babası Sefer ve anaokulu öğretmeni eşi Çiğdem Cansever'in yanı sıra Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Kaygısız, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı.

        Namazın ardından Cansever'in cenazesi toprağa verildi.

        Belen ilçesindeki iş yerinde 22 Kasım'da gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının sardığı binadaki 2 kişi yaşamını yitirmiş, dumandan etkilendikleri için hastanelere kaldırılan 14 kişiden 9'u aynı gün taburcu edilmişti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden birinin Cansever'e ait olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

