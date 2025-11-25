Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 39 firari hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 37 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 39 firari yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
