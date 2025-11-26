Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        9. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi başladı

        Adana'da düzenlenen 9. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:08 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        9. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da düzenlenen 9. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi başladı.

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde organize edilen kongrenin açılışı, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda yapıldı.

        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, açılış töreninde, istatistiğin sadece verileri analiz eden bir disiplin değil, aynı zamanda karar süreçlerini şekillendiren ve bilimin her alanına yön veren güçlü bir düşünce sistemi olduğunu söyledi.

        İki üniversiteden bilim insanları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanlarının yer aldığı etkinliğin, özellikle genç istatistikçiler için motivasyon kaynağı olacağını belirten Sözen, şöyle konuştu:

        "Bu kongre, hem istatistik biliminin güncel gelişmelerini paylaşmak hem de genç araştırmacılarımızın yenilikçi bakış açılarını görünür kılmak için önemli bir platformdur. Bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve merakımızın aynı çatı altında birleştiği bu ortam, bilimsel etkileşimin işbirliğinin ve yeni fikirlerin doğmasına vesile olacaktır."

        Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de ATÜ'nün yaptığı programlarla gençlerin ve Adana'nın vizyonuna ciddi katkılar sağladığını ifade etti.

        Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı ATÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Gündüz ise kongrenin, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki "bilim köprüsünü" güçlendirmesini diledi.

        Kıbrıs Adası'nın Türk milleti için önemli olduğunu dile getiren Gündüz, şu değerlendirmede bulundu:

        "Uzun süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk dünyasının bilim adası olması yönünde bir markalaşma çalışması yürütüyorum. Proje detaylarını da ilerleyen süreçte paylaşmış olacağız. Bu projenin başlangıcını burada yapıyor olmaktan da büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum."

        Konuşmaların ardından katılımcıların sunumlarıyla devam eden programa, TÜİK Başkan Yardımcısı İbrahim Demir ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da katıldı.

        9. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!

        Benzer Haberler

        Serasındaki kovanlarla hem nektar fazlalığı sorununu çözdü hem de bal ürett...
        Serasındaki kovanlarla hem nektar fazlalığı sorununu çözdü hem de bal ürett...
        Musko Kuruyemiş'ten "Efsane Kasım" indirimleri
        Musko Kuruyemiş'ten "Efsane Kasım" indirimleri
        Öğrenciler yağmur altında Atatürk büstünü şemsiyeyle korudu
        Öğrenciler yağmur altında Atatürk büstünü şemsiyeyle korudu
        Adana'da DEAŞ'ın 'uyuyan hücreleri'ne operasyon; 12 gözaltı
        Adana'da DEAŞ'ın 'uyuyan hücreleri'ne operasyon; 12 gözaltı
        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Adana'da engelli rampasına engel Engelli rampasına belediye tarafından rekl...
        Adana'da engelli rampasına engel Engelli rampasına belediye tarafından rekl...