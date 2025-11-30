Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi

        Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:28
        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli, Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde şüphe üzerine Ekrem A'nın kullandığı panelvanı durdurdu.

        Araçtaki kutu ve poşette 34 bin 176 sentetik hap bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

