Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi
Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli, Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde şüphe üzerine Ekrem A'nın kullandığı panelvanı durdurdu.
Araçtaki kutu ve poşette 34 bin 176 sentetik hap bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
