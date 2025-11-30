Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenazesi defnedildi

        İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük'ün vefat eden eşi Fadime Başıbüyük'ün cenazesi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 30.11.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük'ün vefat eden eşi Fadime Başıbüyük'ün cenazesi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde toprağa verildi.

        Ankara'da dün rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 42 yaşında hayatını kaybeden Fadime Başıbüyük'ün cenazesi, İmamoğlu ilçesindeki Merkez Camisi'nde helallik alınmasının ardından Sarıçam'a bağlı Yağızlı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazına Başıbüyük'ün eşi Harun Başıbüyük ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kırşehir Valisi Mustafa Sefa Demiryürek, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve vatandaşlar katıldı.

        Namazın ardından Başıbüyük'ün naaşı dualarla toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Adana'da aracında 34 bin 176 sentetik hap ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Adana'da aracında 34 bin 176 sentetik hap ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi
        Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi
        Adana'da öğrencilere dijital güvenlik eğitimi verildi
        Adana'da öğrencilere dijital güvenlik eğitimi verildi
        Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı; o anlar kamerada
        Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı; o anlar kamerada
        Şiddete uğrayan kadın: "Çok şiddet gördüm buna rağmen 3 çocukla ayakta duru...
        Şiddete uğrayan kadın: "Çok şiddet gördüm buna rağmen 3 çocukla ayakta duru...
        Çocuğun kafasını önce arabaya vurdu sonra çocuğu yere fırlattı
        Çocuğun kafasını önce arabaya vurdu sonra çocuğu yere fırlattı