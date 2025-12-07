Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 07.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:02
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 eve operasyon düzenledi.

        Adreslerde 28,82 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

