        Adana Haberleri

        Adana'da gasbetmeye çalıştığı kişiyi penseyle yaralayan sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parasını gasbetmeye çalıştığı kişiyi penseyle yaraladığı iddia edilen sanık hakkında "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:02
        Adana'da gasbetmeye çalıştığı kişiyi penseyle yaralayan sanığa dava
        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan sanık İ.D. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Sanığın, "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede İ.D'nin, 7 Ekim 2024'te gece saatlerinde Mestanzade Mahallesi'ndeki metro köprüsünün altında yürüyen müşteki H.İ'yi durdurup 20 bin lira istediği belirtildi.

        Duruma tepki gösteren H.İ'yi penseyle vurarak yaralayan sanığın, olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalandığı bilgisi iddianamede yer buldu.

        İddianamede, sanığın olayda kullandığı pensenin silah olarak değerlendirildiği ve "gece vakti silahla yağma" suçunu oluşturduğu anlatıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz İ.D'nin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

