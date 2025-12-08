Adana'da gasbetmeye çalıştığı kişiyi penseyle yaralayan sanığa dava
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parasını gasbetmeye çalıştığı kişiyi penseyle yaraladığı iddia edilen sanık hakkında "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan sanık İ.D. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.
Sanığın, "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede İ.D'nin, 7 Ekim 2024'te gece saatlerinde Mestanzade Mahallesi'ndeki metro köprüsünün altında yürüyen müşteki H.İ'yi durdurup 20 bin lira istediği belirtildi.
Duruma tepki gösteren H.İ'yi penseyle vurarak yaralayan sanığın, olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalandığı bilgisi iddianamede yer buldu.
İddianamede, sanığın olayda kullandığı pensenin silah olarak değerlendirildiği ve "gece vakti silahla yağma" suçunu oluşturduğu anlatıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz İ.D'nin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
