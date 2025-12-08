Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri öğrencilere görevleri hakkında bilgi verdi.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu'nu ziyaret etti.
Bir araya geldikleri öğrencilere görevlerini anlatan ekipler, çocukların sorularını yanıtladı.
Ekipler, etkinliğin sonunda öğrenciler için dedektör köpeklerle gösteri yaptı.
