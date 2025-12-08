Habertürk
        Adana'da tabancayla annesi, babası ve anneannesini öldüren sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evde uyuyan annesi, babası ve anneannesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Aydın (27) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da avukatının yer aldığı müdafiler katıldı.

        Aydın, savunmasında, cinayetleri kendisinin işlemediğini öne sürdü.

        Olay gecesi silah seslerine uyandığını iddia eden Aydın, şu beyanda bulundu:

        "Silah seslerini duyunca hemen acil sağlık ekipleri ve polisi aramaya çalıştım ama meşguldü. Sonradan tekrar aradım. Tabancam yan taraftaki yatak odasındaydı. Eylemi gerçekleştiren kişilerin gittiğini anlayınca maktullerin olduğu odaya gittim, yerde yatıyorlardı. Annem, babam ve anneannemi öldürmedim. 9 yıl önce bacağım kırılmıştı. Gittiğim hastanede bacağıma dinleme cihazı takıldı. Bir süre sonra bu cihazdan kulağıma 'ölürsen şehit olursun' yönünde sesler gelmeye başladı."

        Bakanlık avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Aydın'ın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 22 Ekim 2024'te annesi Minteha (61) ve babası İlyaz Aydın (53) ile anneannesi Ülfet Köse'yi (80) evlerinde uyudukları sırada tabancayla öldüren Serdar Aydın tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kadın ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

