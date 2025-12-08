Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü
Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki sokakta sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü.
Havuzlubahçe Mahallesi 15001. Sokak'ta sürü halinde gezen köpekler, bir kediyi kovaladı.
Saldırdıkları kediyi öldüren köpekler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Olay bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
