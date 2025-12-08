Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü

        Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki sokakta sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 17:53 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:53
        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü
        Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki sokakta sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü.

        Havuzlubahçe Mahallesi 15001. Sokak'ta sürü halinde gezen köpekler, bir kediyi kovaladı.

        Saldırdıkları kediyi öldüren köpekler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Olay bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

