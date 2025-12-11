Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 106 motosiklet sürücüsüne 623 bin lira ceza kesildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik polislerince yapılan denetimde 106 motosiklet sürücüsüne toplam 623 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:27
        Adana'da 106 motosiklet sürücüsüne 623 bin lira ceza kesildi
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik polislerince yapılan denetimde 106 motosiklet sürücüsüne toplam 623 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda motosiklet sürücülerini denetledi.

        Çalışmada 361 motosikleti kontrol eden ekipler, plakasız, tescilsiz ve sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, ters yönde seyretmek, makas atmak, cep telefonu kullanmak, yayalara yol vermemek gibi ihlaller nedeniyle 106 sürücüye toplam 623 bin lira ceza kesti.

        Ekipler, eksiklik tespit edilen 5 motosikleti trafikten menetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

