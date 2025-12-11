Adana'da 106 motosiklet sürücüsüne 623 bin lira ceza kesildi

Çalışmada 361 motosikleti kontrol eden ekipler, plakasız, tescilsiz ve sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, ters yönde seyretmek, makas atmak, cep telefonu kullanmak, yayalara yol vermemek gibi ihlaller nedeniyle 106 sürücüye toplam 623 bin lira ceza kesti.

