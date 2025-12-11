Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:05
        Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi
        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, KDAKP kapsamında 56 üreticiye sulama amaçlı güneş paneli ve ilaçlama tankı, 4 üreticiye de küçükbaş yetiştiriciliği desteği olmak üzere 14 milyon liralık hibe sağlanmasına ilişkin Kamışlı Mahallesi'nde dağıtım töreni düzenlendi.

        Törene, Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkan Vekili Fehmi Konuk, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal ile üreticiler katıldı.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

