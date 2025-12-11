Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Pozantı'da geçen ay firari 10 hükümlü yakalandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, geçen ay yürütülen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:47 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:47
        Pozantı'da geçen ay firari 10 hükümlü yakalandı
        Adana'nın Pozantı ilçesinde, geçen ay yürütülen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        İlçede, jandarma ve emniyet ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uygulamalarda, 13 bin 809 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Uygulamada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 63 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, 4 kesici alet ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Denetimlerde 8 bin 257 aracı kontrol eden ekipler, 6 aracı trafikten men etti, 2 sürücünün ehliyetine el koydu.

        Jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü ile aranan 34 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

