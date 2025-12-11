Pozantı'da geçen ay firari 10 hükümlü yakalandı

Jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü ile aranan 34 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde 8 bin 257 aracı kontrol eden ekipler, 6 aracı trafikten men etti, 2 sürücünün ehliyetine el koydu.

Uygulamada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 63 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, 4 kesici alet ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçede, jandarma ve emniyet ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uygulamalarda, 13 bin 809 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.