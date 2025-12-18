Adana'da iki evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

Polis ekipleri, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptıkları inceleme sonucu zanlıların Yeter U. (41) ve akrabası Özlem U. (18) ile Songül G. (43) olduğunu tespit etti.

Olaydan 3 gün sonra da Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde H.E'nin evine giren hırsızların, 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Adana'da iki evden 670 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

